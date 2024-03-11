Хотя это далеко не полный перечень факторов. Большинство выбор делают спонтанно.

Хотя это далеко не полный перечень факторов. Большинство выбор делают спонтанно.

Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, что движет омичами, когда они выбирают место, куда хотят отправиться в путешествие. Большая часть из них такие решения принимают спонтанно, но не последнюю роль играют рекомендации знакомых или специализированных сайтов.

Также 42 % омичей могут выбрать место для отдыха под влиянием какого-нибудь тревел-блогера либо кого-то из знаменитостей. Каждый десятый омич решение о поездке принимает исходя из того, что видит в соцсетях.

– Увидев интересное место в социальной сети или другом источнике, 36 % респондентов из Омска начнут искать дополнительную информацию, чтобы продумать поездку. 26 % сохранят себе локацию на будущее и вернутся к ней при планировании отпуска. 21 % подойдут к вопросу практично – попробуют изначально определить, сколько такое путешествие может стоить, – отмечают в компании.

Какая-то часть из них начнет спрашивать об интересном месте знакомых, а более решительные сразу начнут искать билеты и отели.

Поделиться снимками из путешествия с удовольствием готовы многие омичи. Но не все: примерно треть из них оставляет снимки из поездок на память себе и близким и никуда их не постят.