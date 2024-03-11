Хотя это далеко не полный перечень факторов. Большинство выбор делают спонтанно.
Специалисты сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, что движет омичами, когда они выбирают место, куда хотят отправиться в путешествие. Большая часть из них такие решения принимают спонтанно, но не последнюю роль играют рекомендации знакомых или специализированных сайтов.
Также 42 % омичей могут выбрать место для отдыха под влиянием какого-нибудь тревел-блогера либо кого-то из знаменитостей. Каждый десятый омич решение о поездке принимает исходя из того, что видит в соцсетях.
– Увидев интересное место в социальной сети или другом источнике, 36 % респондентов из Омска начнут искать дополнительную информацию, чтобы продумать поездку. 26 % сохранят себе локацию на будущее и вернутся к ней при планировании отпуска. 21 % подойдут к вопросу практично – попробуют изначально определить, сколько такое путешествие может стоить, – отмечают в компании.
Какая-то часть из них начнет спрашивать об интересном месте знакомых, а более решительные сразу начнут искать билеты и отели.
Поделиться снимками из путешествия с удовольствием готовы многие омичи. Но не все: примерно треть из них оставляет снимки из поездок на память себе и близким и никуда их не постят.