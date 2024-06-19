Так называют себя Андрей и Юлия Добрычевы, открывшие для себя мир путешествий на велосипедах. Философия в голове, а дорога под ногами.

Так называют себя Андрей и Юлия Добрычевы, открывшие для себя мир путешествий на велосипедах. Философия в голове, а дорога под ногами.

В Омске проездом побывала пара интересных путешественников. Андрей и Юлия Добрычевы называют себя «велософы». Несколько лет назад они открыли для себя путешествия на велосипедах и с той поры это их затянуло.

Собственно, неологизм «велософ», как нетрудно догадаться, сложился из понятий «велосипед» и «философия». А для Андрея с Юлией это теперь едва ли не жизненная философия. Двухколесные средства передвижения они приобретали для поездок по выходным, но постепенно вошли во вкус. И началось: поездки по Южному берегу Крыма и дальше, вплоть до Анапы, а затем и все Черноморское побережье Краснодарского края, до Адлера. Есть в их копилке и Золотое кольцо России.

Теперь неутомимые путешественники поставили перед собой новую цель: добраться из родной Рязани до Владивостока. К серьезной поездке готовились тоже серьезно и установили на своих двухколесных друзей специальные подшипники, которые снизжают нагрузку на колеса. А она, из-за тяжести перевозимых в багажнике вещей, неизбежна.

Стартовать «велософы» намеревались из Москвы, но позже им захотелось двигаться южнее. Поэтому предварительно они наметили себе такой маршрут: Рязань – Пенза – Тольятти – Уфа – Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Хабаровск – Владивосток.

В Омской области путешественники оказались к 44-му дню своего заезда. Здесь супругов поразили болота и их спутники – назойливые и кусачие насекомые.

– Вообще, надо заметить, что болота – это нечто потрясающе красивое. Я бы сказала – страшно красивое. Какое-то особое уныние и философия хранятся здесь, среди мертвых берез Омской области. Однако мертвым это место не назовешь. Местная фауна огромна и разнообразна. И даже с трассы ее можно изучить, если обращать внимание на всех птиц, попадающихся на пути, – рассказала Юлия на страничке супругов в соцсетях.

Непосредственно в областном центре Юлия с Андреем оказались 15 июня. Правда, впечатления от нашего города оказались смазанными. Попали они сюда в разгар жары, но это еще полбеды. В гостиничном номере, который они сняли, не было ни окон, ни вентиляции, ни кондиционера. А вентилятор лишь гонял по комнате тяжелый жаркий воздух. Но когда собрались из него уехать, то в гостинице вдруг нашелся более комфортный номер.

А на прогулке по городу усталые велосипедисты еще и попали под грозу. К счастью, ее удалось переждать. Также супругам провели экскурсию, из которой они узнали и об основании Омской крепости Иваном Бухгольцем, и о том, что здесь отбывал каторжный срок великий писатель Федор Достоевский, и о купчихе Шаниной и о прочих событиях и людях, связанных с Омском. Также теперь они знают, что Омск один из самых солнечных городов в стране, солнце здесь светит более 300 дней. В том, что оно еще и жаркое, они уже убедились.

Напоследок чета «велософов» спустилась к Иртышу, смочив в нем ноги.

– Еще до выезда на маршрут Рязань – Владивосток, мы решили, что искупаемся во всех крупных реках страны, попадающихся на нашем пути. Иртыш – река, протекающая на территориях Китая, Казахстана и России. Является левым и крупнейшим притоком Оби. Здесь, в центре города, мы помочили себе ножки в крупной реке России. Миссия выполнена, впереди – Обь! – рапортовала Юлия.

Отдохнув в нашем городе пару дней, супруги Добрычевы двинулись дальше. Судя по путевым заметкам, сегодня они держат курс на Новосибирск.