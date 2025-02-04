Турпоток по внутренним туристическим маршрутам за год вырос на 20 %.

Эксперты рассказали о трендах туристического сезона 2025 года. Сегодня на передний план выходят регионы, которые раньше не считались туристическими, увеличилась глубина планирования, вырос спрос на сити-туризм и на круизный отдых.

– Сложилась интересная ситуация. С одной стороны, лидерами остаются все те же регионы – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, но, с другой стороны, происходит смещение интереса к тем территориям, которые ранее вообще не считались туристскими – это рост интереса и к Дальнему Востоку, и Арктике. Наши туристы стали искушенными путешественниками и хотят получать новый опыт и новые впечатления, – говорит руководитель проекта «Фил Трэвел» Анна Статва.

Из направлений омичи все чаще выбирают оздоровительный и активный отдых, а также экологический туризм. Он сейчас активно развивается в национальных парках, которых в России более 60. В отличие от заповедников, на их территории идет активное развитие инфраструктуры, разработка маршрутов, создание экотроп.

Директор туристического агентства Pegas Touristik Татьяна Семикина рассказала, что столичные города и Сочи стали самыми популярными маршрутами 2024 года, однако все чаще стали выбирать и Казань, этот маршрут также остается востребованным и в начале 2025 года.

– Увеличился интерес к круизам, – говорит Татьяна Семикина. – Например, круиз по Волге на лайнере «Федор Достоевский» – это интересное направление, когда можно совмещать отдых на теплоходе и экскурсии на берегу. Круизы можно взять из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, один из самых востребованных – на Валаам. За 6-7 дней можно посмотреть шесть городов.

Из зарубежного популярным становится круиз по Персидскому заливу, длится он семь дней, за это время туристы посещают ОАЭ, Бахрейн и Катар. Главное, что привлекает, – гражданам России виза не требуется, достаточно иметь загранпаспорт.

– Увеличился спрос на раннее бронирование, что более выгодно, – отмечает Татьяна Семикина. – До 30 апреля действует программа раннего бронирования, и в цену заложена скидка, в феврале она составит 20–30 %, в марте – апреле – 10–15 %.

Еще один тренд – путешествия по выходным дням. В 2024 году 80 % поездок россиян пришлись именно на уикенд. Так называемые сити-туры, когда за впечатлениями едут буквально в соседний город. Из новых форматов – туры-сюпризы, когда турист не знает, куда его отвезут и что он в том месте будет делать. Список вещей отправляется индивидуально участникам такого тура за два дня до выезда. А вот конечную точку узнают только по прибытии.