Ева Власова передала кольцо со своей руки в зрительный зал.

В соцсетях завирусилось видео того, как омичу помогает с предложением руки и сердца певица Ева Власова.

Создание новой ячейки общества произошло в клубе ANGAR, где проходил концерт приехавшей на гастроли звезды. В какой-то момент Ева Власова обратилась к слушателю в зрительный зал, спросив, пришел он с женой или нет. Ответ был отрицательный. На что певица решила помочь преданным фанатам ее творчества.

– Предложение сделал уже? Почти? А почему почти? Я готова отдать своё! Давай, Женёк! – обратилась певица к омичу, снимая кольцо со своей руки.

Приняв кольцо, мужчине оставалось лишь встать на колено перед своей избранницей. Его вторая половина под визги толпы ответила согласием. Затем певица повязала фату на голову новоиспеченной невесте.

Отметим, что Ева Власова – популярная певица и кавер-исполнительница. Она принимала участие в музыкальных тв-проектах, таких как «Новая фабрика звезд на ТНТ» (2024) и в разных сезонах шоу «Ну-ка, все вместе!».