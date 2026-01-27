Омск-Информ
·Общество

Таня+Артем: фанаты «Авангарда» решили пожениться на матче любимой команды

Молодой человек сделал предложение руки и сердца прямо в фан-зоне «G-Drive Арены».

Вчерашний матч «Авангард» – «Адмирал» (5:2), возможно, станет точкой отсчета семейной жизни болельщиков «ястребов» Артема и Татьяны. Перед игрой ребята из фанатского сектора поздравили девушку с днем рождения, после был сюрприз – предложение руки и сердца.

Татьяна сказала «да», в этот же день у нее был день рождения, а после победила любимая команда.

