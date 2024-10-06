Пара приняла важное для себя решение на колесе обозрения в парке «Вокруг света».

Художник из Москвы Василий Родионов совместил приятное с работой. В рамках фестиваля «Омск, ты просто космос!» автор недавно завершил работу на фасаде здания по ул. Конева, 14/1, и приступил ко второй работе по адресу: ул. Крыловская, 23. Здесь уже появились очертания будущей масштабной картины с изображением марала.

Он пригласил свою возлюбленную из Москвы в Омск якобы для помощи в работе над муралом и знакомства с сибирским городом. Пара прогулялась по «Зеленому острову». И там на колесе обозрения Василий сделал предложение возлюбленной. Та ответила согласием.