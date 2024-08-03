Его избранница с говорящим именем Любовь из Калачинска согласилась.

Сегодня, 3 августа, в День города не обошлось без умилительных историй. Так, боец с позывным Кольт сделал предложение своей возлюбленной. Омич, как полагается, преподнес букет, заветную бархатную коробочку с колечком, встав на одно колено прямо в центре города. Его избранница Любовь, едва придя в себя от нахлынувших эмоций, разумеется, ответила «да».

Пара начала встречаться еще до СВО. Возлюбленная омича из Калачинска. Они планируют пожениться, пока боец будет находиться в отпуске.