Главный прокурор поручил разобраться с транспортными вопросами.

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов дал поручение провести проверку качества транспортного обслуживания населения. В связи с этим прокуратура Омской области проверит, как формируются цены на проезд в регионе, а также какие транспортные маршруты есть и все ли они удобны для пассажиров.

Главное, на чем сосредоточится омский прокурор, – это снижение аварийности на дорогах, своевременное обслуживание и обновление пассажирского транспорта. Также должен решиться вопрос со скоплением пассажиров на остановках. Если какие-то маршруты изменили или отменили, то это тоже будет рассматриваться.