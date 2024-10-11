В общей сложности на дорогах города планируется задействовать свыше 40 машин.

Городские дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Омске. Они вышли на работу минувшей ночью и будут убирать снег и наледь всю предстоящую ночь.

– На дорогах города будет задействовано более 40 спецмашин. Основная задача – не допустить образования наледи. Специалисты продолжат прометание и при необходимости на проблемных местах будут проводить дополнительную обработку проезжей части, – сообщили в мэрии.

К настоящему моменту на дорогах Омска использовано уже около 200 тонн противогололедных материалов.

Снегопад в городе начался сегодня утром, ему предшествовал дождь. Это привело к гололедице и многочисленным авариям. По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки в регионе произошло 78 ДТП, в результате них пострадали 8 человек.