Ее внутреннюю сонную артерию заблокировали тромбы.

Медики МСЧ № 4 спасли омичку с полностью обескровленным полушарием мозга. Лечением женщины занимались заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, рентгеноэндоваскулярный хирург Виктор Скальский, врач-невролог Александр Яковлев и врач-рентгенолог Татьяна Суворова.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, пациентка проходила плановое лечение, когда почувствовала слабость в руках и ногах. Невролог предположил инсульт, однако МСКТ не показало четкого очага. Тогда омичке провели МСКТ с внутривенным контрастированием – ангиографию.

На ангиографии была выявлена полная окклюзия (нарушение проходимости) внутренней сонной артерии справа. Пациентку экстренно доставили в операционную, где выявили тромбоз правой внутренней сонной артерии – правое полушарие головного мозга было полностью обескровлено. Женщине сделали тромбоэкстрацию – с помощью специального насоса извлекли тромботические массы и восстановили кровоток.

– Этим врачам не страшно доверить свою жизнь. Состояние мое было крайне тяжелое. И в течение нескольких дней я наблюдала, как эти парни, эти врачи вокруг меня, насколько они профессиональны, добры, приветливы. Как они крутятся вокруг пациента, чтобы дать и продлить нам жизнь. Состояние мое улучшилось, сил прибавилось, – отметила пациентка.

Сейчас состояние омички удовлетворительное. Она готовится проходить реабилитацию амбулаторно.