Россельхозбанк увеличил процентные ставки для краткосрочных вкладов.

АО «Россельхоз банк» увеличил максимальную процентную ставку до 22%. Это предложение доступно для новых клиентов, которые открывают «Свой вклад» без опций пополнения и совершения расходных операций на срок 3 или 6 месяцев при выплате процентов в конце срока. Эти условия также актуальны и для клиентов банка, не имеющих действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

– Россельхозбанк заинтересован в повышении доходности сбережений клиентов и устанавливает значительно высокую ставку по вкладам, отметила заместитель Председателя Правления Юлия Деменюк. – Мы как опорный банк АПК считаем, что каждый наш вкладчик принимает личное участие в финансовой поддержке сельского хозяйства. Мы благодарим наших клиентов за доверие и за то, что во многом именно благодаря им на наших столах появляются качественные отечественные продукты.

Для действующих клиентов банка максимальная доходность 20% доступна по вкладу «Свой вклад» без опций пополнения и совершения расходных операций при оформлении через мобильное приложение или интернет-банк на 6 месяцев и выплате процентов в конце срока.

– Для меня вклады - это понятный и предсказуемый способ накопить. Поэтому я активно слежу за изменением процентных ставок и всегда стараюсь выбрать наиболее выгодный вариант, – делится мнением клиент банка Георгий Семёнов. – Учитывая текущие предложения на рынке, возможность разместить деньги под 22% в надёжном банке - это привлекательное предложение.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.