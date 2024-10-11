Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

За каждое достоверное сообщение можно будет получить по 5 тысяч рублей.
Правительство Омской области утвердило порядок выплаты вознаграждения за информацию о виновниках лесных и других ландшафтных пожаров. За достоверные данные, которые поступят в полицию, жителям региона будут платить по 5 тыс. рублей.
– Выплаты будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Омской области на основании соответствующего распоряжения, – сообщили в кабмине.
Ранее сообщалось, что суд обязал двоих омичей заплатить 113 тыс. рублей за природные пожары.
·Общество

За каждое достоверное сообщение можно будет получить по 5 тысяч рублей.
Правительство Омской области утвердило порядок выплаты вознаграждения за информацию о виновниках лесных и других ландшафтных пожаров. За достоверные данные, которые поступят в полицию, жителям региона будут платить по 5 тыс. рублей.
– Выплаты будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Омской области на основании соответствующего распоряжения, – сообщили в кабмине.
Ранее сообщалось, что суд обязал двоих омичей заплатить 113 тыс. рублей за природные пожары.