Омск-Информ
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·Происшествия

Огонь распространился, когда мужчина и женщина сжигали траву и мусор.
Суд обязал двоих жителей Омской области заплатить 113 тыс. рублей за причинение вреда объектам животного мира. Они устроили пожары, в результате которых погибли представители фауны.
Как сообщает прокуратура, в апреле 2023 года мужчина из Омска поджег траву возле села Таскатлы Колосовского района. Погода была ветреной, и огонь распространился на территорию Тарского лесничества.
В тот же период жительница Шербакульского района сжигала мусор в неположенном месте. В результате произошел ландшафтный пожар.
·Происшествия

Огонь распространился, когда мужчина и женщина сжигали траву и мусор.
Суд обязал двоих жителей Омской области заплатить 113 тыс. рублей за причинение вреда объектам животного мира. Они устроили пожары, в результате которых погибли представители фауны.
Как сообщает прокуратура, в апреле 2023 года мужчина из Омска поджег траву возле села Таскатлы Колосовского района. Погода была ветреной, и огонь распространился на территорию Тарского лесничества.
В тот же период жительница Шербакульского района сжигала мусор в неположенном месте. В результате произошел ландшафтный пожар.