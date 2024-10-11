Женщина начала использовать общую землю без согласия соседей, и им это не понравилось.

Соседи через суд заставили жительницу пятиэтажки на улице Андрианова снести огород под окнами дома. Как сообщает служба судебных приставов, 85-летняя женщина выращивала овощи под окнами своей квартиры, огородив территорию забором с замком, расставив там мебель и уложив плитку.

– Эстетический вид прилегающей к дому территории, которая является общим имуществом собственников жилья, нарушен, доступ к зданию закрыт, создается угроза возникновения пожара. Вместе с тем пожилая женщина производит полив огорода со своей квартиры, заливая водой свою квартиру, впоследствии инициируя иски к другим жильцам дома и управляющей компании, – сообщили приставы.

Разрешение на установку ограждения оказалось недействительным. Подписи собственников не соответствовали реальным.

Когда суд обязал пенсионерку снести огород, приставы уведомили об этом женщину. Омичка убрала забор и мебель, но оставила плитку. Полностью привести участок в порядок ее побудил запрет на выезд из России.