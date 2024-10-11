Не всегда быстро садящийся аккумулятор – признак ненадежной батареи.

Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров назвал признаки взлома телефона.

Первый свидетельствует о том, что есть слежка. Он предполагает включение отдельных датчиков на телефоне без разрешения владельца – камеры, микрофона, геопозиции, акселерометра и, возможно, других.

– Второй момент – быстро садится аккумулятор телефона, или же гаджет за короткое время нагревается. Третий признак – трафик. Если установлено шпионское программное обеспечение на телефоне, то изменится характер трафика, – цитируют эксперта «Известия». – Нужно анализировать, к каким узлам обращается смартфон в пассивном и активном режиме, смотреть, что это за узлы, насколько они легитимные, насколько они нужны для эксплуатации.

Еще одним признаком взлома телефона является то, что он самостоятельно начинает включаться или выключаться. Обычно такое происходит при наличии «жучков» в смартфоне. Проверять это нужно в лаборатории – как ведет себя телефон при приеме и передаче данных, наличии внешних звуков и их отсутствии, а также с соединением с интернетом и без него.

По словам эксперта, не всегда появление тех или иных данных связано со слежкой, возможно, эти признаки свидетельствуют о взломе личного кабинета. Такая услуга действительно пользуется спросом среди злоумышленников.

Он призвал обратить внимание на то, что разработчики операционных систем, владельцы тех или иных приложений, установленных на телефоне, также могут иметь доступ к данным.