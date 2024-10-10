Публикуем актуальную ситуацию на дорогах.

Сегодня, 10 октября, в Омск пришло похолодание с минусовыми температурами. Весь день периодически шел дождь. Осадки уже существенно отразились на дорожной ситуации.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», на момент публикации в городе наблюдаются 8-балльные пробки.

По данным приложения, сейчас самые плотные заторы наблюдаются по улицам Масленникова, Иртышской набережной, Маршала Жукова, Герцена, Орджоникидзе, проспекту Маркса, Куйбышева, Конева, Степанца, Кемеровской, Интернациональной, Богдана Хмельницкого и некоторым другим.

Также сообщается о нескольких авариях. В частности, ДТП случилось на Ленинградском мосту, а также по улицам Кемеровской, Маршала Жукова, Куйбышева, Красный Путь, Орджоникидзе и другим.