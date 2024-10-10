А также занял первое место в рейтинге по социальным наукам в Омске.
Рейтинговое агентство RUR опубликовало ежегодный рейтинг университетов. ROUND UNIVERSITY RANKING – 2024 оценивает деятельность ведущих высших учебных заведений мира по шести областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, технические науки, социальные науки.
Высшим учебным заведениям ставится оценка по 20 показателям и 4 ключевым направлениям деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.
Омский ГАУ вошел в рейтинг по 4 областям из 6 и улучшил свои позиции в мировом рейтинге. Он занял 657-е место в мировом рейтинге, 32-е место среди российских вузов, 2-е среди аграрных вузов и 1-е место среди омских университетов. Также улучшения можно наблюдать в естественных науках и науках о жизни.