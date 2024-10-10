Согласно аналитике Россельхозбанка, их доля составляет до 60% от всех загородных построек в регионе.

Россельхозбанк провел масштабное исследование проектов загородных домов в России. Как показывают данные, чаще всего россияне строят дома по каркасной технологии: в третьем квартале 2024 года их выбрали 35,7% покупателей. Данная технология предусматривает наличие несущего каркаса, который заполняется влаго-, ветро- и теплозащитными материалами и требует обшивки отделочными материалами. На втором месте с долей 24,2 % оказались дома из газобетона, а на третьем – из СИП-панелей (17,5 %). Остальные варианты проектов имеют значительно меньшую популярность: на проекты из клееного бруса пришлось 7,4 % продаж, а из кирпича – 5,7 %.

Почти в 90 % случаев площадь дома не превышает 150 квадратных метров, а стоимость строительства – 2 млн рублей. 43,5 % проектов в третьем квартале пришлось на дома, возведение которых обойдется в сумму от 2 до 4 млн рублей. На втором месте по популярности (39,5 %) оказались дома, на строительство которых уйдет до 2 млн рублей. Суммарно проекты со стоимостью строительства до 4 млн рублей занимают более 80 % в продажах на портале РСХБ «Своё Село».

Больше половины проектов – это дома площадью до 100 кв. м: их доля составила 61,1 %. Еще 28 % – это проекты домов до 150 кв. м. Проекты домов площадью более 150 кв. м заказывали лишь в 11,7 % случаев, причем на дома более 200 кв. м пришлось лишь 2,2 % продаж.

Две трети проектов (68,5 %) предусматривают один этаж, все остальные – два этажа.

Интереса к более высоким домам в третьем квартале россияне не проявили. При этом в доме хотят разместить 2 или 3 спальни: доля таких планировок составила по 33,5 %. Ванной комнаты большинству достаточно всего одной: доля таких проектов – 61,2 %.

– Интерес к загородному строительству в России растет, что подтверждается и спросом на проекты домов на портале «Своё Село», – комментирует Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка. – В третьем квартале 2024 года было продано на 187,5 % проектов больше, чем в аналогичный период 2023 года. Рост с начала 2024 года составил 92,6 %. Положительную динамику мы наблюдаем уже не первый квартал, что свидетельствует об интересе россиян к жизни за городом, которая отличается экологичностью и повышенным комфортом. При этом выбор в пользу небольших каркасных домов обусловлен желанием построить дом быстро, дешево и без дополнительных сложностей, ведь каркасные технологии считаются самыми простыми и бюджетными.

Омская область находится чуть ниже общего тренда по размерам жилой площади и средней стоимости (110 квадратных метров и около 1 млн, соответственно, по региону). При этом по конструктиву в Прииртышье фаворитами являются не «каркасники», а дома из газосиликатных блоков.

В нашем регионе самыми востребованными оказались двухэтажные здания (около 60 % от возводимых). На долю одноэтажных домов пришлось, соответственно, около 40 % от объема строительства. В планировке преобладают большие по площадям кухни и гостиные. При этом средняя цена возводимого дома в регионе составляет чуть менее 1 млн рублей, а жилая площадь составляет около 110 квадратных метров.

– Согласно нашей экспертизе, в Омской области около 60 % от возводимого загородного жилья – двухэтажное, – делится информацией директор ООО «Коттеджи 55» Вячеслав Винокуров. – Если сравнивать с общей статистикой от Россельхозбанка, то по количеству комнат и материалу для строительства наш регион в тренде. Обычно клиенты предпочитают постройки с большой кухней или гостиной, в качестве материала зачастую используется газосиликат.

На портале «Своё Село» представлено более 8,7 тыс. услуг, 5,6 тыс. проектов домов и 510 архитектурных проектов, а умный калькулятор строительства жилого дома поможет заказчику самостоятельно оценить, во сколько обойдется проект по строительству дома под ключ.

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