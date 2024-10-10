Омск-Информ
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·Общество

В Исилькульском районе власти не торопились рассчитываться за оказанную услугу.

После вмешательства прокуратуры предпринимателю в Омской области выплатили 14,5 млн рублей. Исилькульская межрайонная прокуратура после проверки выяснила, что юридическому лицу задолжали 14,5 млн.

Частная организация заключила договор с муниципальным учреждением «Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов» на строительство межпоселкового водопровода и водопроводного сооружения в селе Первотаровка. Однако после выполнения работ с предпринимателем рассчитались не полностью.

По итогам проверки прокуратура внесла главе Исилькульского городского поселения представление. После чего долги перед частной компанией ликвидировали.

·Общество

В Исилькульском районе власти не торопились рассчитываться за оказанную услугу.

После вмешательства прокуратуры предпринимателю в Омской области выплатили 14,5 млн рублей. Исилькульская межрайонная прокуратура после проверки выяснила, что юридическому лицу задолжали 14,5 млн.

Частная организация заключила договор с муниципальным учреждением «Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов» на строительство межпоселкового водопровода и водопроводного сооружения в селе Первотаровка. Однако после выполнения работ с предпринимателем рассчитались не полностью.

По итогам проверки прокуратура внесла главе Исилькульского городского поселения представление. После чего долги перед частной компанией ликвидировали.