В городской администрации заверили, что информация из СМИ не соответствует действительности.

В омской мэрии прокомментировали ситуацию с отсутствием охраны в школах. В ведомстве заявили, что опубликованная в СМИ информация неактуальна.

– На 9 октября 2024 года отсутствует физическая охрана сотрудниками частных охранных предприятий в 6 зданиях школ и 2 зданиях учреждений дополнительного образования, где в настоящее время проходит процедура заключения договоров посредством сервиса «Электронный магазин города Омска», – сообщили в городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске 46 школ работают без охраны, потому что у них нет средств на частные охранные предприятия. При этом во всех школах есть «тревожные» кнопки и металлоискатели.