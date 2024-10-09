Причина банальна – отсутствие денег на эти цели.

Завтра, 10 октября, на заседании комитета по социальным вопросам в горсовете глава департамента образования Лариса Крючкова планирует рассказать о ситуации с обеспечением безопасности в омских школах. Согласно документу, 46 школ работают без охраны. Поскольку у учебных учреждений отсутствуют средства на частные охранные предприятия.

По данным департамента образования, на 1 сентября потребность в финансировании составила примерно 48 млн рублей. На эти цели из бюджета выделено уже 155 млн рублей.

Что касается «тревожных» кнопок и металлоискателей, то они оборудованы во всех школах. Доклад главы ведомства предлагается принять к сведению.