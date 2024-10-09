Вуз выиграл грантовый конкурс на обучение участников студенческих отрядов.

Этой осенью стартовал второй отбор на конкурс в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 года № 876, по которому предоставляются субсидии из федерального бюджета на бесплатное обучение по рабочим профессиям участников студенческих отрядов.

Всего на конкурс было открыто 260 лотов, и образовательные организации получили возможность по результатам отбора обучить более 20 000 участников студенческих отрядов рабочим профессиям.

Омский ГАУ проводит обучение по 14 образовательным программам, так что более 300 человек уже скоро приступят к освоению новых профессий, востребованных в различных отраслях экономики.

На каждом факультете ОмГАУ работают специализированные студенческие отряды, которые ежегодно пополняются новыми участниками. Этой осенью студенты освоят профессии бригадира на участках основного производства, электромонтера по обслуживанию электроустановок, слесаря-сантехника, кладовщика, тестовода, животновода, сыродела, рабочего зеленого хозяйства, оператора по ветеринарной обработке животных, замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, наладчика сельскохозяйственных машин и тракторов, электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи.

В конце обучения все участники получат возможность пройти итоговую аттестацию.