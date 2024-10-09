Омск-Информ
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·Происшествия

В результате аварии мужчина оказался в больнице с множественными травмами.
Во вторник, 8 октября, около 13:40 на трассе Челябинск – Новосибирск в Омском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Niva и грузовика Fuso Canter. По предварительным данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель легковушки почувствовал недомогание и совершил необоснованный маневр с выездом на встречную полосу.
В результате ДТП 67-летний водитель легкового автомобиля был госпитализирован с множественными травмами.
В обстоятельствах и причинах аварии продолжают разбираться полицейские.
·Происшествия

В результате аварии мужчина оказался в больнице с множественными травмами.
Во вторник, 8 октября, около 13:40 на трассе Челябинск – Новосибирск в Омском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Niva и грузовика Fuso Canter. По предварительным данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель легковушки почувствовал недомогание и совершил необоснованный маневр с выездом на встречную полосу.
В результате ДТП 67-летний водитель легкового автомобиля был госпитализирован с множественными травмами.
В обстоятельствах и причинах аварии продолжают разбираться полицейские.