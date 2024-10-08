Молодой человек заявил, что не хочет учиться дальше. Сейчас его ищет полиция.

Сотрудники омской полиции ищут 17-летнего студента Сергея Шлегера, который еще 1 октября вышел из общежития Омского аграрно-технологического колледжа в поселке Новоомском, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Молодой человек периодически звонит семье, но категорически отказывается возвращаться к учебе. По данным силовиков, студент находится на территории города Омска.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы. На момент ухода был одет в темные кофту, штаны и кроссовки. Особые приметы: на запястье правой руки татуировка в виде изображения кинжала.

Если вам известно местонахождение Сергея, сообщите в полицию по телефонам 8-908-315-36-44 или 102. Конфиденциальность гарантируется.