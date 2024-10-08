Российский оператор Т2 отменил дополнительную плату за услуги в южных регионах.

T2, российский оператор мобильной связи, первым из операторов отменил роуминг на территории Республики Крым и Севастополя. Теперь, когда абоненты находятся в этих регионах, минуты и гигабайты теперь тарифицируются, как дома. Они расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана.

– Это был непростой с точки зрения технической реализации проект, – рассказал Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2. – Наши клиенты по-настоящему ждали создания безроумингового пространства в регионах, которые быстро стали популярными точками притяжения для внутреннего туризма. Отмена роуминга делает пользование услугами Т2 комфортным и прозрачным. Важно, что в Крыму и Севастополе у «Миранды» есть уникальный технический дифференциатор – самый емкостный диапазон LTE2300. Оператор занимает сильные позиции в регионе по покрытию LTE, в том числе на автотрассах. Это позволяет нам быть уверенными в достойном уровне качества связи в регионе.

Все тарифы в регионе стали соответствовать общероссийским. Когда клиент приезжает в Крым и Севастополь, то Т2 автоматически подключает устройство к сети оператора «Миранда», с которым сотрудничает Т2. При этом минуты и гигабайты расходуются из пакета. В других случаях услуги тарифицируются согласно стандартным расценкам его тарифного плана – по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России.

– Наше сотрудничество обеспечит абонентам Т2 бесшовные и безроуминговые тарифы связи в Крыму и Севастополе, и они смогут пользоваться привычными услугами на полуострове, не переплачивая за роуминг, – отметил Максим Захаров, директор B2O «Миранды». – С начала строительства нашей сети мы неукоснительно следуем самым строгим отраслевым стандартам и требованиям, что, несомненно, является ключевым фактором улучшения качества сети в регионах нашего присутствия. Мы искренне рады сотрудничеству и возможности внести свой вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Так как популярность Крыма и Севастополя как туристического направления только возрастает (трафик в январе – сентябре 2024 года вырос на 52 % по сравнению с прошлым), то отмена роуминга является логичным и закономерным ответом на запросы клиентов.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама