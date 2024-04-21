В плацкарте на эту дату осталось всего 5 верхних мест.

В плацкарте на эту дату осталось всего 5 верхних мест.

Омичи раскупили практически все билеты на поезд «Таврия» Омск – Симферополь 1 мая. Согласно сайту перевозчика «Гранд сервис экспресс», на эту дату осталось всего 5 верхних мест в плацкарте. Стоимость билета составляет от 10,5 тыс. рублей.

В купе на 1 мая есть только 1 нижнее место и 30 верхних. Цена билета начинается от 17 тыс. рублей. На 5 и 8 мая осталось еще много билетов.

Напомним, поезд «Таврия» начал курсировать по маршруту Омск – Симферополь в конце 2020 года. Поездка займет 3 дня и 7 часов.