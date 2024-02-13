Поезд из Омска в Симферополь будет отправляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Билеты будут стоить от 11 тыс. рублей.

Поезд из Омска в Симферополь будет отправляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Билеты будут стоить от 11 тыс. рублей.

Как сообщили в железнодорожной пассажирской компании «Гранд Сервис Экспресс», этим летом поезд из Омска в Крым будет ходить дважды в неделю.

– Поезд № 75/76 Омск – Симферополь два раза в неделю, из Симферополя – по четвергам и воскресеньям, из Омска – по средам, воскресеньям, – говорится в сообщении.

Поезд начнет ездить по такому расписанию с 1 мая. Дорога займет 3 дня и 4 часа. Самый дешевый билет омичам обойдется в 11 тыс. рублей, а самый дорогой будет стоить 17 тыс. рублей.

Отметим, что в прошлом году поезда из Омска в Крым ездили до декабря.