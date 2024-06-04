При этом на июль и август мест на прямой поезд осталось не так много.

При этом на июль и август мест на прямой поезд осталось не так много.

Омичи купили все билеты в Крым на поезда «Таврия», которые отправляются в Симферополь из Омска в июне. При этом на июль и август мест осталось не так много: в основном на верхние полки в плацкарте.

Стоимость билетов в плацкарт начинается от 10,5 тыс. рублей, в купе – от 16,8 тыс. рублей. Перевозчиком является «Гранд сервис экспресс».

Отметим, что с 2022 года после начала СВО авиасообщение с Крымом и частью других южных городов закрыто. На полуостров можно добраться только на поезде или автомобиле.