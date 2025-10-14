Омск-Информ
Омичи вновь смогут поехать в Крым на поезде: названа дата

Ранее маршрут поезда «Таврия» был сокращен до Тюмени.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о возобновлении движения поезда «Таврия» сообщением Омск – Симферополь. Он начнет ходить с 17 декабря.

Напомним, что в конце сентября поезд стал ходить по укороченному графику. Вместо Омска конечной остановкой стала Тюмень. Из Тюмени в Крым поезд отправляется по средам и воскресеньям. Из Крыма в Тюмень – по вторникам и субботам. Поезд следует через Екатеринбург, Казань, Ульяновск, Сызрань, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тамань.

Ранее сообщалось, что на этом поезде омичи смогут поехать в Крым на новогодние праздники. Продажа билетов уже началась. Цена начинается от 10 ,7 тыс. рублей.

