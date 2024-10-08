Популярная исполнительница выступала на «G-Drive Арене» в ноябре прошлого года. Этим решила воспользоваться мошенница.

Суд в Омске рассмотрит уголовное дело 25-летней жительницы Новосибирской области, которая продавала «липовые» билеты на концерт исполнительницы Anna Asti. Она выступала на «G-Drive Арене» в ноябре 2023 года.

Обвиняемая разместила на одном из интернет-форумов ложное объявление о продаже билетов на это выступление. За билет она просила 3350 рублей. На уловку мошенницы попались две омички, которые захотели приобрести три билета. Они перечислили 11 тыс. рублей, но никаких билетов не дождались и обратились с заявлением в полицию.

Аферистку из соседнего региона нашли, она полностью признала свою вину и возместила ущерб жительницам Омска, сообщили в прокуратуре. По ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) фигурантке грозит до 2 лет лишения свободы.