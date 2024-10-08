Омск-Информ
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·Происшествия

Пешеход оказался на проезжей части, а потом и под колесами автомобиля.
Сегодня около 04:40 на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области произошло ДТП с участием пешехода. 44-летний мужчина оказался под колесами автомобиля Kia Cerato, сообщили в полиции. По предварительным данным, в момент аварии пешеход пересекал проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте.
В обстоятельствах и причинах ДТП продолжают разбираться полицейские.
·Происшествия

Пешеход оказался на проезжей части, а потом и под колесами автомобиля.
Сегодня около 04:40 на трассе Челябинск – Новосибирск в Омской области произошло ДТП с участием пешехода. 44-летний мужчина оказался под колесами автомобиля Kia Cerato, сообщили в полиции. По предварительным данным, в момент аварии пешеход пересекал проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте.
В обстоятельствах и причинах ДТП продолжают разбираться полицейские.