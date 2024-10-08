Студенты получают необходимые для общения навыки и уходят в другие сферы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин вновь поднял вопрос о кадровом дефиците учителей. Он противопоставил свою позицию точке зрения чиновников, не признающих проблему. По данным депутата нижней палаты российского парламента от Омской области, половина выпускников педвузов не идут работать в школы. Молодые люди получают необходимое образование и реализуют себя в других сферах.

– Высокопоставленные правительственные чиновники утверждают, что с учительскими кадрами в стране все более или менее в порядке. При этом приводятся два аргумента. Первый: растут число абитуриентов и конкурсы на педагогические специальности вообще и в педагогические вузы в частности. Это чистая правда, – сказал Смолин. – Однако в том-то и парадокс, что добрая половина поступивших либо не идет работать в школу, либо уходит из нее, как только появляется возможность. Они хорошо понимают, что педагогическое образование может обеспечить им рабочие места в системе отношений «человек – человек», а не только в системе образования, тем более не только в школе.

Второй аргумент: дефицит учительских кадров в стране составляет, по официальным данным, от 11 до 30 тысяч человек, причем число вакансий в текущем учебном году сократилось на 19 %. Однако парламентарий привел другие данные.

– По данным главы Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Татьяны Клячко (2021 год), в стране не хватает 250 тыс. учителей. Кстати, их общее число с 2019 года, когда на больших парламентских слушаниях перед нами выступала министр Ольга Васильева, сократилось с 1 млн 300 тыс. до 1 млн 252 тыс. При этом количество учеников за те же годы увеличилось на 750 тысяч, – подчеркнул Смолин.

Таким образом, нагрузка в расчете на одного учителя растет. А зарплаты остаются мизерными.

Ранее «Омск-информ» сообщал о реальных зарплатах педагогов – 26–46 тыс. рублей в месяц. Ответ на вопрос, почему не идут работать учителями, очевиден.