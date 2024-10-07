По сравнению с 2023 годом зарплатный «потолок» стал ниже на 10 %, зато увеличился уровень «пола».

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru обнародовали уровень реальных зарплат учителей в Сибирском федеральном округе. Специалисты взяли самые низкие и высокие зарплатные предложения, указанные в вакансиях. Цифры оказались далеки от тех, что фигурируют в отчетах чиновников.

Так, в январе – сентябре учителям из Омской области предлагалась работа с зарплатой от 26 437 до 45 977 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплатный «пол» поднялся на 3,5 тыс. рублей, «потолок», напротив, опустился более чем на 4 тысячи. Количество педагогических вакансий за год уменьшилось на 2 %. Всего в Омской области за 9 месяцев текущего года искали более 800 учителей.

Лидерами по зарплатам педагогов в СФО являются Новосибирская область (34 483 – 63 218 рублей), Красноярский край (34 483 – 60 000 рублей) и Иркутская область (34 483 – 57 471 рублей).