Специалист рассказал, как нужно вести себя при общении с потенциальным работодателем.

Если на собеседовании соискателю отказывают в вакансии, то есть смысл попросить будущего работодателя дать тестовое задание. Такого мнения придерживается карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко, советы которого публикует издание Газета.ru.

Такая настойчивость претедента на рабочее место характеризует его с лучшей стороны. Также специалист может уточнить у работодателя о других открытых вакансиях в компании. Это позволит увеличить шансы безработного на успех.

При взаимодействии с работодателем при переписке или встрече нужно пользоваться возможностью задать вопросы и получить обратную связь. Такое общение покажет, что человек искренне заинтересован в работе и использует любую возможность для трудоустройства. В случае если приходит письменный отказ, то достаточно поблагодарить компанию за сообщение. Карьерьный эксперт подчеркнул, что нужно обращать внимание на финальные слова работодателя на собеседовании, в той или иной форме порой раскрывающего причину отказа.

- Помните, что отказ на собеседовании не означает, что кандидат — слабый специалист, некомпетентен в каком-то вопросе или не востребован на рынке труда. Всегда есть какая-то причина, которая влияет на решение работодателя, и необязательно дело в самом кандидате, — заявил Семеренко.

Даже если в одной компании вам отказали, это не повод опускать руки. Стоит продолжать поиски, и тогда нужная вакансия обязательно найдется.