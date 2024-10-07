Муниципальной «Тепловой компании» активно помогают коммунальщики из районов области и компания «Транснефть».
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о подключении отопления в городке Нефтяников. По состоянию на сегодняшний день в целом по городу без тепла остаются более 200 домов, самая сложная ситуация в Советском округе. Отопление должно поступить к четвергу, 10 октября, заявил градоначальник.
– Городок Нефтяников – самый проблемный участок. Побывал на нескольких адресах, посмотрел, как идет процесс, обсудили с коллегами сроки окончания ремонта. Поставил задачу: к четвергу во все дома должно поступить тепло, – написал Шелест в своем телеграм-канале.
Подключать дома сотрудникам муниципальной «Тепловой компании» помогают специалисты из районов области. По поручению губернатора Виталия Хоценко, главы сельских районов направили в Омск коммунальную технику и ремонтные бригады. Также городу помогает АО «Транснефть – Западная Сибирь». Сейчас ее специалисты заканчивают ремонт на улице Магистральной.