Омск-Информ
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·Общество

Уровень заболеваемости в регионе постепенно снижается: неделю назад заболевших было на 17 % больше.
За прошедшую неделю, с 30 сентября по 6 октября, Роспотребнадзор зафиксировал в Омской области 201 случай заболевания коронавирусом. По сравнению с неделей ранее показатель заболеваемости снизился на 16,6 %.
Отметим, что из-за сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом в Омске уже закрыли на карантин несколько школ. По данным на 3 октября, не работали школы № 7, 26, 91, 96 и 145.
·Общество

Уровень заболеваемости в регионе постепенно снижается: неделю назад заболевших было на 17 % больше.
За прошедшую неделю, с 30 сентября по 6 октября, Роспотребнадзор зафиксировал в Омской области 201 случай заболевания коронавирусом. По сравнению с неделей ранее показатель заболеваемости снизился на 16,6 %.
Отметим, что из-за сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом в Омске уже закрыли на карантин несколько школ. По данным на 3 октября, не работали школы № 7, 26, 91, 96 и 145.