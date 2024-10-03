Пару дней назад были закрыты всего три школы, теперь их пять.

В Омске продолжают закрывать школы на карантин. Статистика на 3 октября неутешительная, сообщает Город55. По данным департамента образования, на дистанционном обучении находятся 348 классов из 38 школ. Также с временным закрытием столкнулись 26 групп в 18 детсадах.

Выросло число школ, которые полностью закрыли на карантин. Если 1 октября были закрыты только школы № 7, № 91 и № 96, то сейчас к ним присоединились № 26 и № 145. Обе школы находятся в Кировском округе.

Добавим, что за прошлую неделю в регионе зафиксировали 253 случая заражения коронавирусом. Также сейчас в Омской области буйствуют риновирусы.