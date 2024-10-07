У компании «Музыка и кино» остались два собственника.

Сын экс-спикера Заксобрания Владимира Варнавского, Евгений Варнавский, вышел из состава учредителей ООО «Музыка и кино». Как явствует из ЕГРЮЛ, у компании остались два собственника, Максим Иволгин с 75,19 % доли и Алексей Перегуда с 24,81 %.

Ранее из состава учредителей вышли предприниматели Константин Симаков и Денис Кошель. Директором указан по-прежнему Максим Иволгин. С чем связан массовый исход, неизвестно.

Старейший в Омске ресторанный холдинг связан с такими проектами, как бистро «Курочка рядом», ресторан «Сенкевич», сеть пивных ресторанов «Сибирская корона», кафе-пекарни «Синнабон», ресторан Pinzeria by Bontempi, ресто-бар «Питер@Pan», караоке «Огурцы», фуд-пространство «Люба, давай!», заведения общепита в «G-Drive Арене», кафе и цех бортового питания в Омском аэропорту и другими.