Омск-Информ
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·Происшествия

Причина возгорания устанавливается.

Вчера, 5 октября, в 13:43 стало известно о возгорании жилого дома в селе Завьялово Знаменского района Омской области. Ликвидировали пожар пять огнеборцев-спасателей на двух пожарных автомобилях.

Площадь возгорания  составила 81 квадратный метр. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

·Происшествия

Причина возгорания устанавливается.

Вчера, 5 октября, в 13:43 стало известно о возгорании жилого дома в селе Завьялово Знаменского района Омской области. Ликвидировали пожар пять огнеборцев-спасателей на двух пожарных автомобилях.

Площадь возгорания  составила 81 квадратный метр. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.