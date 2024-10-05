Омск-Информ
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·Происшествия

Сельскохозяйственную машину тушили два пожарных расчета.

Региональное МЧС сообщило о возгорании комбайна во время уборочной кампании в Омской области. Инцидент произошел в деревне Шереметовка Марьяновского района.

– Ликвидировали возгорание 7 сотрудников МЧС России на 2 пожарных автомобилях. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. Повлиял ли этот случай на ход уборки урожая, неизвестно.

Уборочная кампания в Омской области выходит на финишную прямую. По информации Минсельхоза, в регионе намолочено свыше 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 3 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,6 млн га, что составляет 78,3 % от общего плана.

·Происшествия

Сельскохозяйственную машину тушили два пожарных расчета.

Региональное МЧС сообщило о возгорании комбайна во время уборочной кампании в Омской области. Инцидент произошел в деревне Шереметовка Марьяновского района.

– Ликвидировали возгорание 7 сотрудников МЧС России на 2 пожарных автомобилях. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. Повлиял ли этот случай на ход уборки урожая, неизвестно.

Уборочная кампания в Омской области выходит на финишную прямую. По информации Минсельхоза, в регионе намолочено свыше 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 3 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,6 млн га, что составляет 78,3 % от общего плана.