Стартовая цена контракта – 1,3 млн рублей.

Вчера, 4 октября, на сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который избавится от павильонов-нелегалов.

Организации предстоит заняться незаконно стоящими павильонами, находящимися на участках, относящихся к муниципальной собственности города. В частности, вывезти их на временную площадку на улице Каховского. Контракт будет действовать с 1 января 2025 по 20 декабря 2025 года.

Также по условиям подрядчик должен будет выносить нестационарные торговые объекты, не требующие демонтажа, в течение одного дня со дня получения заявки. Тогда как для объектов, требующих демонтажа, нужно уложиться в срок до пяти календарных дней. Известны и другие нюансы обязательств. Победитель контракта должен сохранить в целости и сохранности нестационарный торговый объект, в том числе и его содержимое. После перевозки павильона-нелегала нужно убрать территорию и утилизировать строительный мусор.

Отметим, что стартовая цена контракта заявлена 1,3 млн рублей. Заявки принимаются до понедельника, 14 октября.