Фанат продолжал следить за игрой любимого хоккейного клуба в костюме жениха.

Сегодня, 5 октября, в соцсетях омского футбольного клуба «Иртыш» завирусилось видео с женихом, который перед походом в ЗАГС заглянул на матч любимой команды.

Фаната зовут Егор, он рассказал, что сегодня у него день рождения и свадьба. Престоящая женитьба не остановила мужчину от похода на футбол.

– У меня сегодня свадьба и день рождения в один день. Но я не мог сегодня пропустить домашний матч, потому что «Иртыш» – это все, это моя судьба, – сказал Егор.

Омич добавил, что пока он смотрит матч, его будущая супруга готовится к свадьбе. Мужчина посетовал, что не может досмотреть матч, поскольку нужно ехать на регистрацию. Но он продолжит верить в команду и ждет от нее победы.

Игроки «Иртыша» не подвели своего болельщика и выиграли у пятигорского клуба «Машук-КМВ» со счетом 2:1.