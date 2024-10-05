Для переезда в другую страну чаще всего выбирали Казахстан, Германию, Таджикистан.

Специалисты Омскстата опубликовали данные по миграции населения Омской области. Официальная информация опубликована за 7 минувших месяца – с января по июль.

Оказалось, что Омскую область за этот период покинуло 10 тысяч человек. Из них преобладающее число составили люди, которые решили остаться в России, но поменять регион – 8,5 тысячи. Остальные – 1,6 тысячи – предпочли начать все с чистого листа за пределами страны.

Для постоянного места жительства за границей выбирали находящийся рядом Казахстан. С января текущего года туда перебралось 957 жителей. Это больше, чем вьехало к нам из этого государства – 809 человек. Также переселенцы из Омской области часто отдавали предпочтение Германии – туда переехало 99 человек. При этом въехало из этой страны в наш регион 110 человек.

Приоритетным направлением для переезда у жителей Омской области также стал Таджикистан, в который переехало 95 жителей, и Узбекистан – 89 человек. Меньше всего переезжали в США, Израиль, Грузию и Туркмению. В среднем туда переезжали от трех до 6 человек.

Отметим, что данные о миграции формируются от локальных органов МВД. Составляются они при регистрации и снятии с учета по месту жительства, а также при регистрации после переезда на новом месте. Бывшие жители региона, которые до сих пор не снялись с учета, в этих данных не отражаются. Реальная картина миграции может быть иной.