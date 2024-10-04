Гости высоко оценили техническую оснащенность вуза, а также пообщались со студентами.

Правительственная делегация Республики Беларусь, которая в данный момент находится с деловым визитом в Омской области, посетила Омский ГАУ им. П. А. Столыпина. В составе делегации – Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета, Денис Курленко, заместитель Минского областного исполнительного комитета, Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Республики Беларусь, Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета, Андрей Губкин, заместитель председателя комитета экономики Минского областного исполнительного комитета, Галина Наркевич, редактор редакции газеты «Минская правда», Сергей Тележинский, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Новосибирске.

По русской традиции Омский аграрный университет встречал гостей хлебом и солью. Делегация побывала в специализированных аудиториях сельскохозяйственной техники, аудитории энергонасыщенной техники Минского тракторного завода, осмотрела специализированную аудиторию зерноуборочной и кормозаготовительной техники от компании «Ростсельмаш», кормозаготовительной техники от компаний «Кроне-Русь» и ООО «Союз Агро».

Учащиеся ОмГАУ получили возможность задать вопросы белорусским гостям. Студенты интересовались итогами уборочной кампании в Беларуси, а также аграрным комплексом страны в целом. Александр Турчин с удовольствием пообщался с ребятами и подробно ответил на их вопросы.

Белорусских гостей заинтересовал многолетний опыт Омского аграрного университета в области селекции зерновых культур. О достижениях в этой сфере белорусским партнерам рассказал директор Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ профессор Владимир Шаманин.

– Все то, что мы видим у наших коллег, необходимо и Минской области, – отметил Александр Турчин. – Как мы выстраиваем партнерство в течение этого года, однозначно вызывает оптимизм во взаимном сотрудничестве. Уверен, что у нас много общих тем, взаимодополняющих друг друга, которые принесут выгоду и для Республики Беларусь, и для Омской области.

Кроме того, белорусские гости попробовали и высоко оценили изготовленную по уникальным технологиям продукцию из зерновых и зернобобовых культур сортов Омского ГАУ, а также обсудили перспективы взаимодействия в этой области.