Его искали приятель и больше десятка правоохранителей.

Сегодня утром полицейские Омской области вызволили из леса 69-летнего жителя Колосовки. Мужчина не смог вернуться домой и провел в лесу всю ночь.

Как сообщили в полиции, накануне вечером пенсионер вместе с 40-летним односельчанином отправился на деляну, чтобы напилить сухостой. Ехали они на самоходном транспорте. Когда работа закончилась и мужчины собрались домой, техника не завелась.

Пенсионер остался ночевать в лесу, отказавшись бросить транспорт, а сельчанин помоложе отправился домой пешком, пообещав вернуться с подмогой. К 05:00 он добрался до полиции.

– По тревоге был поднят личный состав отдела МВД России по Колосовскому району, организован оперативный поиск пенсионера: на трех автомобилях, по 3-4 сотрудника полиции в каждом, а также совместно с заявителем был обследован лесной массив. Розыск осложнялся тем, что обратившийся мужчина не мог сориентироваться в темноте и указать примерное местонахождение односельчанина, – рассказали в полиции.

Отыскать пенсионера удалось к 08:00. Сельчанин не пострадал и от медицинской помощи отказался.