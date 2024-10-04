От 36-летнего Павла Котова нет вестей уже три месяца.

Вчера, 3 октября, в группе поискового отряда «Доброспас-Омск» опубликовали сообщение о пропаже 36-летнего Павла Котова. Мужчина перестал выходить на связь еще в июле текущего года. Последний раз его видели на железнодорожной станции «Карбышево-1».

В объявлении о пропаже указаны приметы Павла: рост 173 см, среднее телосложение, волосы темного цвета. Из особых: наличие трех шрамов – на затылке, на предплечье левой руки и на правом плече. Последний раз на нем была ветровка темного цвета и черные джинсы.

Сообщить о пропавшем мужчине нужно по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.