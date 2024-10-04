Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель погиб, а его пассажирка не получила никаких травм.
Сегодня около 04:10 на трассе Омск – Тара в Большереченском районе случилась авария. Автомобиль Datsun слетел с дороги и опрокинулся в кювет.
По предварительным данным полиции, 38-летний водитель не справился с управлением. Он погиб на месте, 33-летняя пассажирка иномарки не пострадала.
В обстоятельствах и причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.
·Происшествия

Водитель погиб, а его пассажирка не получила никаких травм.
Сегодня около 04:10 на трассе Омск – Тара в Большереченском районе случилась авария. Автомобиль Datsun слетел с дороги и опрокинулся в кювет.
По предварительным данным полиции, 38-летний водитель не справился с управлением. Он погиб на месте, 33-летняя пассажирка иномарки не пострадала.
В обстоятельствах и причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.