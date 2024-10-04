Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года по ставке 6 %. Клиент может получить от 3 до 9 млн рублей на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 30 %.

Прием заявок по ИT-ипотеке доступен для жителей Омской области на платформе Своё Жильё/портале Своё Село. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года по ставке 6 %. Клиент может получить от 3 до 9 млн рублей на срок до 30 лет при первоначальном взносе от 30 %.

– За время работы ИT-ипотека зарекомендовала себя как своевременная и востребованная льготная программа. России важно создавать доступные условия для специалистов, обеспечивающих развитие в цифровой сфере, – прокомментировала заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Кредитование по программе ИТ-ипотека доступно для заемщиков в возрасте от 21 до 50 лет включительно. Средний размер зарплаты в течение 3 и более месяцев составляет:

от 150 тысяч рублей в месяц, если основное место работы в ИТ-организации находится в городе-миллионнике (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга;

от 90 тысяч рублей в месяц, если основное место работы в ИТ-организации находится в остальных городах.

Компания-работодатель (ИТ-организация) должна одновременно соответствовать следующим условиям:

осуществлять деятельность в области информационных технологий;

быть аккредитованной в соответствии с Положением о государственной аккредитации;

заявить право на применение пониженных тарифов страховых взносов в соответствии с налоговым законодательством, представив в налоговые органы соответствующее согласие;

располагаться на территории Российской Федерации (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга (включая муниципальные образования в их составе).

– ИТ-ипотека, безусловно, является нишевым продуктом. Однако, это никак не преуменьшает его важность и востребованность среди целевой аудитории. Данное предложение под 6 % годовых сейчас является очень хорошим вариантом улучшить жилищные условия для работников сферы информационных технологий, – комментирует руководитель агентства недвижимости «ТандемТ» Татьяна Дель.

К покупке доступно как готовое жилье в новостройке, так и объекты на этапе строительства. Возможно приобрести квартиру, таунхаус, жилой дом с земельным участком у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, являющихся первыми собственниками такой недвижимости.

Одно из обязательных условий для получения ипотечного кредита по программе ИТ-ипотека – страхование приобретаемой недвижимости на весь период кредитования. Страхование жизни и здоровья заемщика на весь срок кредита не является обязательным требованием.

Подать заявку возможно онлайн. Рассмотрение заявки обычно занимает пять рабочих дней. Проверить статус можно в личном кабинете клиента на сайте или по телефонам: 8 (800) 100-0-100 или 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2).

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