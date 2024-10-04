Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Согласно прогнозу, днем в регионе воцарится почти летнее тепло. 

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на пятницу, 4 октября, для жителей Омской области. По прогнозу синоптиков, ожидается теплая погода, без осадков.

В пятницу, 4 октября, будет переменная облачность. Днем температура воздуха составит +12…..+17 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В ночное время температура будет падать до -4…...+1 градуса. Без существенных осадков.

В субботу, 5 октября, в дневные часы омичи смогут вновь порадоваться возвращению бабьего лета. 

·Общество

Согласно прогнозу, днем в регионе воцарится почти летнее тепло. 

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на пятницу, 4 октября, для жителей Омской области. По прогнозу синоптиков, ожидается теплая погода, без осадков.

В пятницу, 4 октября, будет переменная облачность. Днем температура воздуха составит +12…..+17 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В ночное время температура будет падать до -4…...+1 градуса. Без существенных осадков.

В субботу, 5 октября, в дневные часы омичи смогут вновь порадоваться возвращению бабьего лета. 