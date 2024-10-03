Лебеди не страдают из-за холода и нехватки пищи, как думают омичи.

Омичи заметили одинокого лебедя в парке 30-летия ВЛКСМ, сообщает Город55. Накануне студенты СибГУФКа нашли на территории стадиона тело второй птицы. Горожане переживают, что лебеди голодают и не могут улететь, поэтому пытаются их спасти. Однако делать этого не нужно, и вот почему.

По словам начальника отдела научно-исследовательской деятельности и функционирования омского парка «Птичья гавань» Ирины Швидко, лебеди находятся в Красной книге Омской области. Их нельзя изымать из естественной среды.

– Если это дикая птица – она улетит, если прирученная – надо точно знать, что крылья у нее не подрезаны, – объяснила эксперт.

В управлении по охране животного мира Омской области рассказали, что омичи каждый год обращаются в ведомство с жалобами на замерзающих лебедей. Однако птиц не стоит трогать, они могут задерживаться в регионе до ледостава. Некоторые из птиц и вовсе остаются на полыньях.

Они могут долгое время находиться без движения и поджимать под себя лапы. Со стороны может показаться, что лебеди вмерзли в лед.

Кроме того, птиц не стоит подкармливать. В их рацион не входит хлеб, сахар и соль. От такой пищи птицы заболеют и умрут. Если лебеди не могут найти пропитание, они мигрируют.

Добавим, что изымать лебедей из природы запрещено. За каждого из них можно получить штраф более 6 500 рублей.